У Молдові разом з виборами проведуть референдум: чому це вигідно Санду

У команді чинної президентки Майї Санду ставлять ставку на перший тур виборів, щоб одержати перемогу. Згідно з "чистими" рейтингами, вона не зможе перемогти у першому турі. Тож один з виходів - привести на дільниці якомога більше "своїх" виборців.

Як правило, на президентських виборах у Молдові явка складає близько 50%. Тобто майже половина прихильників того чи іншого кандидата залишається вдома. Щоб збільшити явку, у команді Санду оголосили референдум про вступ до Європейського Союзу, який пройде одночасно з першим туром виборів.

"Можна констатувати, що одночасний референдум з президентськими виборами - це політтехнологічний хід для того, щоб пов'язати європейський вибір з перемогою конкретного кандидата на посаду президента. Щоб мати більшу ймовірність перемогти у першому турі", - сказав РБК-Україна політичний аналітик, керуючий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

Сам по собі референдум буде консультативним, але навіть у такій формі він буде мати важливе символічне значення.

"Якщо зараз референдум провалиться, це дасть можливість опонентам євроінтеграції та Кремлю посилити пропагандистський тиск на Молдову, заявляючи про те, що уряд тягне країну туди, куди народ не хоче. Якщо референдум відбудеться, це укріпить проєвропейський курс та надасть нових сил проєвропейським партіям", - пояснив політичний аналітик, колишній представник Молдови в Раді Європи та ООН Олексій Тулбуре.