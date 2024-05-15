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В Молдове анонсировали соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Среда 15 мая 2024 06:46
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В Молдове анонсировали соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны Иллюстративное фото: Молдова и ЕС заключат соглашение в области безопасности и обороны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Это соглашение позволит расширить сотрудничество в ряде сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В частности, речь о сотрудничестве в следующих областях:

  • укрепление стойкости;
  • кибербезопасность;
  • борьба с дезинформацией;
  • помощь оборонному сектору;
  • участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисных ситуаций и интегрированному управлению границами.

По данным МИД Молдовы, Партнерство в сфере безопасности и обороны – это политическое соглашение о расширении сотрудничества. Кишинев заключит ее с ЕС "в ближайшем будущем в соответствии с целями, изложенными в Стратегии национальной безопасности нашей страны".

"Партнерство будет функционировать как зонтический механизм для всех мер взаимодействия между Молдовой и ЕС в таких сферах, как помощь блока в укреплении устойчивости нашей страны, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору через Европейский инструмент мира, участие Молдовы в миссиях ЕС по управлению кризисами, интегрированное управление границами", - заявили в МИДе.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в период, когда Украина и Молдова начнут переговоры о вступлении в ЕС, их прогресс будет рассматриваться отдельно.

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