В Молдове возбудили уголовное дело против экс-начальника Генштаба, который был агентом РФ

Что предшествовало

Напомним, недавно издание The Insider сообщило, что после начала вторжения РФ в Украину, эксначальник Генштаба армии Молдовы Игорь Горган передавал российской разведке секретную информацию, в частности, о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Представитель Службы разведки и безопасности в Кишиневе подтвердил данную информацию.

Журналисты также сообщили, что экс-начальник Генштаба Молдовы устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе. Однако после материала The Insider его отстранили от обязанностей.

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