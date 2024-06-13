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У Молдові порушили кримінальну справу проти ексначальника Генштабу, який був агентом РФ

Фото: Ігор Горган (facebook.com MDAarmy)
Автор: Тетяна Степанова

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Молдови (PCCOCS) завела кримінальну справу проти колишнього начальника молдовського Генштабу Ігоря Горгана. Він шпигував на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Факт передбачуваних підривних дій, що виразилися в передачі іноземній державі та її представникам даних, що стосуються системи національної оборони, стали предметом кримінальної справи", - заявили в PCCOCS.

Як повідомляється, наразі прокуратура проводить розслідування, щоб встановити всіх причетних до цієї справи та визначити характер і зміст переданої інформації.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно видання The Insider повідомило, що після початку вторгнення РФ в Україну, ексначальник Генштабу армії Молдови Ігор Горган передавав російській розвідці секретну інформацію, зокрема про візити в країну представників Міноборони України.

Представник Служби розвідки та безпеки у Кишиневі підтвердив цю інформацію.

Журналісти також повідомили, що екс-начальник Генштабу Молдови влаштувався в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі. Однак після матеріалу The Insider його відсторонили від обов'язків.

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