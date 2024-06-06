Сотрудничал со спецслужбами РФ: в ООН отстранили экс-начальника Генштаба Молдовы

Бывший начальник Главного штаба армии Молдовы Игорь Горган отстранен от исполнения обязанностей руководителя службы безопасности Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR MOLDOVA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Moldova.

"Мы немедленно проинформировали нашу Генеральную инспекцию и было начато внутреннее расследование. Мы изучаем обстоятельства и отправляем соответствующего сотрудника в административный отпуск до завершения расследования", - сказала она.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Молдове Моника Васкес отметила, что ведомство очень обеспокоено обвинениями против Горгана и воспринимает их "очень серьезно".

Активизация агентов РФ в Европе

Напомним, 5 июня издание The Insider сообщило, что после начала вторжения РФ в Украину, экс-начальник Главного штаба армии Молдовы Игорь Горган передавал российской разведке секретную информацию, в частности о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Представитель Службы разведки и безопасности в Кишиневе подтвердил эту информацию из журналистского расследования.

Позже экс-начальник Генштаба Молдовы устроился на работу в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.

Агентство Bloomberg недавно сообщило, что российская военная разведка активизировала работу в странах Европы и нанимает молодых людей для совершения диверсий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.