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В Молдове возбудили уголовное дело против экс-начальника Генштаба, который был агентом РФ

Молдова, Четверг 13 июня 2024 19:46
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В Молдове возбудили уголовное дело против экс-начальника Генштаба, который был агентом РФ Фото: Игорь Горган (facebook.com MDAarmy)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное дело против бывшего начальника молдавского Генштаба Игоря Горгана. Он шпионил в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Факт предполагаемых взрывных действий, выразившихся в передаче иностранному государству и его представителям данных, касающихся системы национальной обороны, стали предметом уголовного дела", - заявили в PCCOCS.

Как сообщается, прокуратура проводит расследование, чтобы установить всех причастных к этому делу и определить характер и содержание переданной информации.

Что предшествовало

Напомним, недавно издание The Insider сообщило, что после начала вторжения РФ в Украину, эксначальник Генштаба армии Молдовы Игорь Горган передавал российской разведке секретную информацию, в частности, о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Представитель Службы разведки и безопасности в Кишиневе подтвердил данную информацию.

Журналисты также сообщили, что экс-начальник Генштаба Молдовы устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе. Однако после материала The Insider его отстранили от обязанностей.

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