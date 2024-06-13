В Молдове возбудили уголовное дело против экс-начальника Генштаба, который был агентом РФ

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное дело против бывшего начальника молдавского Генштаба Игоря Горгана. Он шпионил в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Как сообщается, прокуратура проводит расследование, чтобы установить всех причастных к этому делу и определить характер и содержание переданной информации.

"Факт предполагаемых взрывных действий, выразившихся в передаче иностранному государству и его представителям данных, касающихся системы национальной обороны, стали предметом уголовного дела", - заявили в PCCOCS.

Что предшествовало

Напомним, недавно издание The Insider сообщило, что после начала вторжения РФ в Украину, эксначальник Генштаба армии Молдовы Игорь Горган передавал российской разведке секретную информацию, в частности, о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Представитель Службы разведки и безопасности в Кишиневе подтвердил данную информацию.

Журналисты также сообщили, что экс-начальник Генштаба Молдовы устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе. Однако после материала The Insider его отстранили от обязанностей.

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