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В Молдове беглого олигарха Шора приговорили к 15 годам заключения

Пятница 13 декабря 2024 19:45
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В Молдове беглого олигарха Шора приговорили к 15 годам заключения Фото: Илан Шор, пророссийский политик Молдовы (facebook.com/ilanshorofficial)
Автор: Наталья Кава

Верховный суд Молдовы оставил без изменений приговор беглому олигарху Илану Шору по делу о похищении миллиарда лей из банковской системы страны. Его приговорили к 15 годам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.

Как пишет издание, высший суд Молдовы отклонил апелляцию адвокатов Шора на приговор, согласно которому олигарха заочно приговорили к 15 годам заключения по делу о банковском мошенничестве.

Стоит напомнить, что рассмотрение апелляции в отношении Шора началось еще в ноябре 2023 года. С тех пор слушания несколько раз переносились.

Илан Шор

Пророссийский молдавский политик, партия которого организует протесты против действующей проевропейской власти в Молдове.

В 2017 году политик был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о "краже миллиарда долларов" из банковской системы Республики Молдова. Впрочем, решение было обжаловано, а Шора был помещен под судебный контроль. После смены власти в 2019 году - пророссийский политик бежал из страны.

Напомним, в апреле прошлого года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Известно, что Шор находится на территории Израиля, а ЕС и США ввели против него санкции за причастность к возможному перевороту в Молдове.

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