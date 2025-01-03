В Молдове допускают кризис безопасности из-за прекращения поставок газа в Приднестровье
Молдова может столкнуться с кризисом безопасности из-за прекращения Россией поставок газа в Приднестровье. Это угроза для стабильности страны и ее территориальной целостности.
Об этом заявил, премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Молдовы заявил, что решение России прекратить поставки газа в Приднестровье может спровоцировать серьезный кризис в сфере безопасности. По его словам, это направлено на дестабилизацию страны и возвращение пророссийских сил к власти.
"Ставя под угрозу будущее протектората, который она поддерживала в течение трех десятилетий, пытаясь дестабилизировать Молдову, Россия демонстрирует неизбежный результат для всех своих союзников - предательство и изоляцию", - подчеркнул Речан.
Премьер добавил, что правительство Молдовы готово компенсировать свои энергетические потребности за счет внутреннего производства и импорта.
Он также отметил, что Приднестровье понесло болезненный удар от решения РФ даже несмотря на свои связи с Москвой.
Речан подчеркнул, что правительство Молдовы готово поддержать жителей Приднестровья.
"Альтернативные энергетические решения, такие как системы на основе биомассы, генераторы, гуманитарная помощь и необходимые медикаменты, готовы к доставке, если руководство отделенной части страны примет эту поддержку", - отметил он.
Он также акцентировал внимание на том, что этот кризис может быть использован Россией для вооружения территории Молдовы против Украины, с которой страна имеет 1200-километровую границу.
"Газпром" прекратил поставки газа в Приднестровье
Напомним, что 1 января 2025 года российский "Газпром" прекратил поставки газа в Приднестровье, ссылаясь на невыполнение платежных обязательств.
Этот шаг привел к немедленным последствиям: в регионе было отключено централизованное отопление и горячее водоснабжение, а также остановлена работа почти всех промышленных предприятий.
В ответ на энергетический кризис правительство Молдовы предложило Приднестровью помощь в закупке газа через европейские платформы по рыночным ценам.
Стоит отметить, что часть Молдовы, которая находится под контролем Кишинева, заранее подготовилась к возможным перебоям с поставками газа.
Заметим, что Приднестровье это регион Молдовы, который был оккупирован Россией по итогам войны 1992 года. В Приднестровье до сих пор остаются российские войска.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что для этой территории было закуплено достаточно газа на европейских рынках, что обеспечит потребности страны до апреля 2025 года.
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