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У Молдові зафіксували першу смерть через коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 09:37
У Молдові зафіксували першу смерть через коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Померла 61-річна жінка, яка заразилася в Італії

У Молдові зафіксували першу смерть через коронавірус. Померла 61-річна жінка, яка заразилася в Італії, повідомляє Sputnik Moldova.

Також глава МОЗ Віоріка Думбревяну повідомила, що пацієнтка померла сьогодні вночі.

"Сьогодні вночі померла друга пацієнтка, яка лікувалася в Республіканській клінічній лікарні. Їй 61 рік. У неї були і інші хронічні захворювання", - сказала Думбревяну.

Як повідомляється, хвора пробула тиждень в селі після того, як повернулася з Італії. Зараз в тому ж населеному пункті введений карантин, а велика кількість місцевих жителів знаходиться під наглядом медиків.

Відзначимо, в Молдові зафіксовано 30 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, парламент Молдови схвалив введення надзвичайного стану в країні через пандемії коронавіруса.

Також повідомлялося, що з 17 березня надзвичайний стан через коронавірус введено в Придністров'ї. Даний режим запроваджено строком на 19 днів.

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