У Молдові на два місяці вводять надзвичайний стан

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Надзвичайний стан в Молдові ввели з 17 березня по 15 травня

Парламент Молдови схвалив введення надзвичайного стану в країні через пандемії коронавіруса. Про це повідомляє Sputnik Moldova.

Повідомляється, що депутати одноголосно проголосували за введення надзвичайного стану. Згідно з ухваленим рішенням, ПП в Молдові вводиться з 17 березня по 15 травня.

При цьому прем'єр-міністр Іон Кіку повідомляв, що термін надзвичайного стану може бути скорочений.

"Всі заходи, які прописані в цьому списку, можливі для впровадження в Молдові. У тому числі, запровадження спеціального режиму пересування по країні. Ми знаходимося напередодні прийняття рішення про припинення міжміського транспорту і, можливо, громадського. Поки аналізуємо, але, якщо буде потрібно, і це введемо", - сказав Кіку.

Режим НС наділяє комісію з надзвичайного стану рядом повноважень:

встановлення спеціального режиму в'їзду і виїзду з країни;

введення спеціального режиму пересування всередині країни;

введення режиму карантину та інших санітарно-епідеміологічних заходів;

заборону на проведення зборів, маніфестацій та інших масових акцій;

розпорядження, у разі необхідності, раціоналізації споживання продуктів харчування та інших продуктів першої необхідності

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 15 березня Молдова припиняє польоти на всі європейські напрямки на два тижні через поширення коронавіруса.

Також повідомлялося, що з 17 березня надзвичайний стан через коронавірус введено в Придністров'ї. Даний режим запроваджено строком на 19 днів.