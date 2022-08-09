У Молдові виявили перший випадок віспи мавп

У Молдові зареєстрували перший випадок зараження віспою мавп. Хворим виявився іноземний громадянин, який прибув із США з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Повідомляється, що пацієнт звернувся за медичною допомогою в інфекційну лікарню Тома Чорбе, де його госпіталізували підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми - жар, слабкість і висип.

Взяті аналізи передали в лабораторію Національного агентства громадського здоров'я, яка і підтвердила у іноземця віспу мавп. У Міністерстві охорони здоров'я Молдови також з'ясували, що в США чоловік контактував з хворим на віспу мавп.