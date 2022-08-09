ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Молдове выявили первый случай оспы обезьян

Новина українською →
Кишинев, Вторник 09 августа 2022 00:10
В Молдове выявили первый случай оспы обезьян Фото: заражение оспой обезьян выявили в Молдове (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Молдове зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Заболевшим оказался иностранный гражданин, прибывший из США с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Сообщается, что пациент обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу Тома Чорбэ, где его госпитализировали подозрением на оспу обезьян. Зафиксированные симптомы — жар, слабость и сыпь.

Взятые анализы передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья, которая и подтвердила у иностранца оспу обезьян. В Министерстве здравоохранения Молдовы также выяснили, что в США мужчина контактировал с больным оспой обезьян.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как отличить оспу обезьян от "короны". По состоянию на 23 июля ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки болезни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оспа обезьян Молдова Кишинев
NEWS
Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина
Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина