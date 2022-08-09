В Молдове выявили первый случай оспы обезьян
В Молдове зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Заболевшим оказался иностранный гражданин, прибывший из США с рабочим визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Сообщается, что пациент обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу Тома Чорбэ, где его госпитализировали подозрением на оспу обезьян. Зафиксированные симптомы — жар, слабость и сыпь.
Взятые анализы передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья, которая и подтвердила у иностранца оспу обезьян. В Министерстве здравоохранения Молдовы также выяснили, что в США мужчина контактировал с больным оспой обезьян.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как отличить оспу обезьян от "короны". По состоянию на 23 июля ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки болезни.
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