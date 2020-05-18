У Молдові олігарху Плахотнюку пред'явили звинувачення у крадіжці 1 млрд доларів

Фото: Володимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Мова йде про крадіжку 1 мільярда доларів з банків Молдови в 2014-2015 роках

У понеділок, 18 травня, генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив, що місцевому олігарху Володимиру Плахотнюку було пред'явлено звинувачення в причетності до крадіжки 1 мільярда доларів з банків Молдови в 2014-2015 роках. Він перебуває за межами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Прокуратура заявила, що проти Плахотнюка відкрили кримінальну справу. Звинувачення охоплюють створення організованої злочинної групи, вимагання та шахрайство.

За словами генпрокурора, у слідства є неспростовні докази того, що Плахотнюк був одним з головних вигодонабувачів від крадіжки.

"Ми виявили, що саме його фірми отримали кредити від Banca de Economii на суму понад 100 мільйонів доларів", - сказав Стояногло.

Banca de Economii є одним з трьох банків Молдови, які стали жертвами злочину.

Скандал, відомий в місцевому масштабі як "крадіжка століття", став еквівалентом восьмої частини валового внутрішнього продукту Молдови. Через це в країні спалахнули вуличні протести, Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз заморозили допомогу, а місцева валюта впала до рекордно низького рівня.

Зазначимо, що Плахотнюк залишив Молдову в червні після відставки уряду Павла Філіпа на тлі політичної кризи після того, як Партія соціалістів і проєвропейський блок Корисних об'єдналися проти Демократичної партії.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати ввели санкції проти Плахотнюка заявивши, що корумповані дії олігарха підірвали верховенство закону і серйозно зашкодили незалежності демократичних інститутів в Молдові.

Автор: Максим Зайченко