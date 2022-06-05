У Молдові на вимогу Білорусі затримали українського нардепа

Позапартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка було затримано в Молдові. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide.MD .

Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.

У свою чергу, голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що мінська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Слід зазначити, що Яковенко потрапив до українського парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії "Батьківщина", яку очолює колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Під час виборів у 2019 році він переміг по округу № 52 в Донецькій області. Його опонент від політсили "Опозиційна платформа - За життя", посівши друге місце, заявив про підкуп та фальсифікації з боку Яковенка. Прийшовши до Ради Яковенко вирішив залишитися безпартійним.