У Молдові на вимогу Білорусі затримали українського нардепа
Позапартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка було затримано в Молдові. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide.MD.
Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.
У свою чергу, голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що мінська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.
Слід зазначити, що Яковенко потрапив до українського парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії "Батьківщина", яку очолює колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Під час виборів у 2019 році він переміг по округу № 52 в Донецькій області. Його опонент від політсили "Опозиційна платформа - За життя", посівши друге місце, заявив про підкуп та фальсифікації з боку Яковенка. Прийшовши до Ради Яковенко вирішив залишитися безпартійним.
Нагадаємо, Україна вимагає виключити Росію зі складу Інтерполу через те, держава-агресор використовує інструменти міжнародної організації для прикриття своїх злочинів.
Пізніше в Інтерполі відреагували на заклик низки країн зупинити членство Росії в Міжнародній організації кримінальної поліції, та заявили, що така співпраця - продовжиться, проте з обмеженнями.
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