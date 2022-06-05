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У Молдові на вимогу Білорусі затримали українського нардепа

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Україна, Неділя 05 червня 2022 17:00
У Молдові на вимогу Білорусі затримали українського нардепа Фото: народний депутат Євген Яковенко (dzerghinsk.org)
Автор: Наталія Гурковська

Позапартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка було затримано в Молдові. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deschide.MD.

Яковенко нібито був оголошений у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.

У свою чергу, голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що мінська влада звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Слід зазначити, що Яковенко потрапив до українського парламенту у 2019 році, будучи кандидатом від партії "Батьківщина", яку очолює колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Під час виборів у 2019 році він переміг по округу № 52 в Донецькій області. Його опонент від політсили "Опозиційна платформа - За життя", посівши друге місце, заявив про підкуп та фальсифікації з боку Яковенка. Прийшовши до Ради Яковенко вирішив залишитися безпартійним.

Нагадаємо, Україна вимагає виключити Росію зі складу Інтерполу через те, держава-агресор використовує інструменти міжнародної організації для прикриття своїх злочинів.

Пізніше в Інтерполі відреагували на заклик низки країн зупинити членство Росії в Міжнародній організації кримінальної поліції, та заявили, що така співпраця - продовжиться, проте з обмеженнями.

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