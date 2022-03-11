Інтерпол не виключатиме Росію, проте вводить обмеження

В Інтерполі відреагували на заклик низки країн зупинити членство Росії в Міжнародній організації кримінальної поліції, та заявили, що така співпраця - продовжиться, проте з обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Інтерполу.

"Починаючи з цього моменту, НЦБ (Національне центральне бюро) Москви більше не може відправляти розсилки безпосередньо в країни-члени. НЦБ Москви тепер має направляти всі розсилки до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу", - розповіли в організації.

Тільки в тому випадку, якщо запит буде визнаний відповідним, Інтерпол поширить його серед інших країн-членів.

"Ця процедура є доповненням до поточного процесу Генерального секретаріату з розгляду всіх запитів на повідомлення на предмет їх відповідності", - йдеться в заяві.

В Інтерполі додали, що додаткові заходи можуть бути прийняті Генеральним секретарем "в терміновому порядку, якщо в цьому виникне необхідність".

Відмову призупинити членство РФ в Інтерполі пояснюють своїм нейтралітетом.

"Стаття 2 Статуту Інтерполу закликає організацію підтримувати співпрацю поліції та забезпечувати, щоб канали зв'язку залишалися відкритими. Мандат Інтерполу не включає введення санкцій або прийняття каральних заходів, а в Конституції немає положень про призупинення або виключення країни-члена. Організації суворо забороняється будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - розповідають в організації.