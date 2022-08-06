ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У МАГАТЕ надзвичайно стурбовані обстрілом Запорізької АЕС

Новость на русском →
Субота 06 серпня 2022 19:29
У МАГАТЕ надзвичайно стурбовані обстрілом Запорізької АЕС Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

МАГАТЕ засуджує насильницькі дії, що здійснюються на Запорізької атомній електростанції чи поблизу неї. Вчорашній обстріл росіянами АЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - заявів він.

МАГАТЕ зазначає, що військові дії, що ставлять під загрозу безпеку ЗАЕС, є абсолютно неприйнятними, і їх необхідно уникати будь-якою ціною.

"Будь-яка військова активність, спрямована на об’єкт або з нього, буде рівнозначна грі з вогнем із потенційно катастрофічними наслідками. Я рішуче і терміново закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкта з його шістьма реакторами", - сказав Гроссі.

Він зазначив, що протягом чотирьох місяців готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на Запорізьку АЕС. Інспектори із гарантій МАГАТЕ могли б проводити важливі перевірки на станції, а також надати неупереджену та незалежну інформацію про стан об’єкта.

"Те, що ця життєво важлива місія ще не відбулася, не пов’язано з МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це не вдалося. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати - і знову наполягати - на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася. Але для цього потрібна буде співпраця, розуміння та сприяння як з боку України, так і Росії", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що 5 серпня росіяни двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Станція отримала серйозні пошкодження, з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Володимир Зеленський назвав такі дії Росії терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".

ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз