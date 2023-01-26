Спасет ли импорт электроэнергии от отключений света: прогноз до конца отопительного сезона

Импорт электроэнергии, во всяком случае, до конца отопительного сезона, существенно не улучшит ситуацию в Украине. Его потенциальный объем не покрывает в полной мере уже существующий дефицит, который может увеличиться из-за новых атак россиян.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света ".

Как отмечается в материале, если раньше основной проблемой было распределение электроэнергии и доставка ее потребителям, то сейчас, после обстрелов 14 января, ощущается и серьезная нехватка генерации. Производство электроэнергии немного увеличивается, однако дефицит остается достаточно большим, отмечают в "Укрэнерго". И пока покрывать его за счет импорта из стран Европы не получается.

Пропускная способность межгосударственных линий электропередач позволяет импортировать ежемесячно от 300 до 500 млн кВтч электроэнергии, а потенциально эту мощность можно повысить до 1 млрд кВтч в месяц. Но пока импорт сдерживается несоответствием цен.

Восстановительные работы на энергообъектах по разным оценкам могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Так что даже если серьезных разрушений не будет, то отключения все равно продолжатся. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что они могут сохраниться и после завершения отопительного сезона.