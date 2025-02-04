Молдова осудила нарушение воздушного пространства дроном во время атаки РФ по Украине

Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент с нарушением воздушного пространства страны беспилотником, который залетел с территории Украины 3 февраля во время очередной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

В МИД осудили инцидент и заявили, что подобные действия создают потенциальную угрозу для нацбезопасности и граждан Молдовы.

"Власти Молдовы анализируют обстоятельства инцидента и ведут активный диалог с международными партнерами для предотвращения подобных ситуаций и увеличения безопасности воздушного пространства", - заявили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на понедельник, 3 февраля, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Дрон пролетел над несколькими населенными пунктами страны.

"Ночью беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Республики Молдова", - сказано в сообщении.

Нарушение воздушного пространства во время обстрелов Украины

Стоит напомнить, что это не первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину когда российские дроны нарушают воздушное пространство других стран.

В частности, 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили два дрона, которые залетели во время другой атаки РФ. Тогда МИД Молдовы также решительно осудил действия России.