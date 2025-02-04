Молдова осудила нарушение воздушного пространства дроном во время атаки РФ по Украине
Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент с нарушением воздушного пространства страны беспилотником, который залетел с территории Украины 3 февраля во время очередной атаки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
В МИД осудили инцидент и заявили, что подобные действия создают потенциальную угрозу для нацбезопасности и граждан Молдовы.
"Власти Молдовы анализируют обстоятельства инцидента и ведут активный диалог с международными партнерами для предотвращения подобных ситуаций и увеличения безопасности воздушного пространства", - заявили в ведомстве.
Напомним, что в ночь на понедельник, 3 февраля, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Дрон пролетел над несколькими населенными пунктами страны.
"Ночью беспилотный летательный аппарат нарушил воздушное пространство Республики Молдова", - сказано в сообщении.
Нарушение воздушного пространства во время обстрелов Украины
Стоит напомнить, что это не первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину когда российские дроны нарушают воздушное пространство других стран.
В частности, 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили два дрона, которые залетели во время другой атаки РФ. Тогда МИД Молдовы также решительно осудил действия России.
А в декабре 2024 года прохожий обнаружил беспилотник неподалеку от одного из торговых центров в столице Молдовы - Кишиневе.
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