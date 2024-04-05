Молдавия осудила очередное падение российского беспилотника на территории страны

Падение дронов РФ на территорию Молдовы

Напомним, в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

Стоит отметить, что тогда на месте падения обнаружили не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.

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