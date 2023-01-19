Молдова запросила системы ПВО у союзников, - Санду

Молдова официально попросила у стран-союзников начать поставки систем противовоздушной обороны и рассчитывает на их согласие.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Reuters заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже - ред.) рассчитываем получить несколько", - подчеркнула Санду.

Президент также отметила, что в этом году ее стране понадобится как минимум та же сумма - 600 миллионов евро - бюджетной поддержки, как и в прошлом году, чтобы защитить население от инфляции.