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Молдова запросила системы ПВО у союзников, - Санду

Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Молдова официально попросила у стран-союзников начать поставки систем противовоздушной обороны и рассчитывает на их согласие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже - ред.) рассчитываем получить несколько", - подчеркнула Санду.

Президент также отметила, что в этом году ее стране понадобится как минимум та же сумма - 600 миллионов евро - бюджетной поддержки, как и в прошлом году, чтобы защитить население от инфляции.

Напомним, ранее стало известно, что 14 января во время массированного обстрела Украины россиянами на территории Молдовы упала боевая часть ракеты, которая была заправлена ​​примерно 80 кг взрывчатки.

Также мы писали, что, по словам Санду, Украине нужно помочь победить в войне с Россией, поскольку в ином случае опасность ожидает другие страны.

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