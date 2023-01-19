Молдова запросила системи ППО у союзників, - Санду

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Reuters заявила президент Молдови Мая Санду.

"Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми (теж - ред.) розраховуємо отримати кілька", - наголосила Санду.

Президент також зазначила, що цього року її країні знадобиться як мінімум та сама сума (600 мільйонів євро бюджетної підтримки), як і минулого року, щоб захистити населення від інфляції.