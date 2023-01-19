Молдова запросила системи ППО у союзників, - Санду

Молдова офіційно попросила у країн-союзників розпочати постачання систем протиповітряної оборони та розраховує на їхню згоду.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявила президент Молдови Мая Санду.
"Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми (теж - ред.) розраховуємо отримати кілька", - наголосила Санду.
Президент також зазначила, що цього року її країні знадобиться як мінімум та сама сума (600 мільйонів євро бюджетної підтримки), як і минулого року, щоб захистити населення від інфляції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 14 січня під час масованого обстрілу України росіянами на території Молдови впала бойова частина ракети, яка була заправлена приблизно 80 кг вибухівки.
Також ми писали, що, за словами Санду, Україні потрібно допомогти перемогти у війні з Росією, оскільки в іншому випадку на небезпеку очікує інші країни.
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