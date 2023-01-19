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Молдова запросила системи ППО у союзників, - Санду

Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Молдова офіційно попросила у країн-союзників розпочати постачання систем протиповітряної оборони та розраховує на їхню згоду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявила президент Молдови Мая Санду.

"Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми (теж - ред.) розраховуємо отримати кілька", - наголосила Санду.

Президент також зазначила, що цього року її країні знадобиться як мінімум та сама сума (600 мільйонів євро бюджетної підтримки), як і минулого року, щоб захистити населення від інфляції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 14 січня під час масованого обстрілу України росіянами на території Молдови впала бойова частина ракети, яка була заправлена ​​приблизно 80 кг вибухівки.

Також ми писали, що, за словами Санду, Україні потрібно допомогти перемогти у війні з Росією, оскільки в іншому випадку на небезпеку очікує інші країни.

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