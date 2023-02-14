RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности

Фото: Молдова закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и компания Air Moldova.

Обновлено 14:53

Информационное агентство Moldova Liberă отметило, что воздушное пространство Молдовы открыто, запрет полетов отменен.

"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыты, ждем возобновления рейсов", - сообщили в компании Air Moldova.

В связи с этим будут внесены изменения в сегодняшнее расписание.

Согласно последним данным, запрет продлится до 16:00.

Пассажиров просят сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта онлайн.

Тем временем в сети сообщают, что причиной запрета стал российский разведывательный дрон, залетевший в воздушное пространство Молдовы. Официального подтверждения этого пока нет.

Добавим, что международный аэропорт Кишинев также подтвердил, что по решению органа гражданской авиации воздушное пространство страны закрыто до 16:00.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове.

РБК-Украина разбиралось, что кроет в себе российский план и повлияет ли это на ситуацию в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдовааеропорт