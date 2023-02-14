Молдова закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки

"Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів", - повідомили в компанії.

У зв'язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу.

Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00.

Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.

Нагадаємо, раніше президент України Володимира Зеленського повідомив, що розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Президент Молдови Майя Санду розповіла, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів дестабілізувати ситуацію та змінити владу в Молдові.

РБК-Україна розбиралося, що криє в собі російський план та чи вплине це на ситуацію в Україні.

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