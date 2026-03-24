RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике из-за российских ударов по Украине

22:55 24.03.2026 Вт
2 мин
Главная причина - отключение основной линии питания страны
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике (Getty Images)

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в энергетике из-за отключения линии электропередачи Исакча-Вулканешты в результате российских ударов по инфраструктуре Украины.

Решение было принято вечером во вторник, 24 марта, на внеочередном заседании. Свои голоса "за" отдали 72 депутата, 18 - воздержались.

Премьер-министр страны Александр Мунтяну подчеркнул, что введение чрезвычайного положения - это "необходимая, законная и превентивная мера".

По его словам, ЧП позволит быстрее мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру, а также, при необходимости, применить дополнительные меры для минимизации ущерба от кризиса.

По словам молдавского премьера, рассматриваются несколько сценариев обеспечения Молдовы электроэнергией. В частности, это восстановление линии Исакча-Вулканешты, подключение к румынской сети через Галац, закупка электроэнергии из Румынии через Украину или комбинирование этих решений.

Что предшествовало

Сегодня утром Мунтяну сообщил, что ночные удары РФ по Украине привели к отключению основной линии электропередач, которая обеспечивает Молдову электроэнергией - линии Исакча-Вулканешти. Он добавил, что задействованы четыре линии межсоединения с Румынией, однако ситуация сложная.

Премьер Молдовы подчеркнул, что единоличную ответственность за это несет Россия. Президент Молдовы Майя Санду назвала удары по энергетике военным преступлением РФ.

Напомним, вечером 23 марта из-за российских ударов по Украине отключилась трансграничная линия электропередач, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии.

Кроме того, в конце января в Молдове произошел частичный блэкаут из-за обстрелов России. Тогда на линии 400 кВ "Исакча - Вулканешты - МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что спровоцировало аварийный сбой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияМолдоваВойна в Украине