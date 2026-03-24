ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Ситуация очень сложная": Молдова на грани ЧС в энергетике из-за атаки России на Украину

12:59 24.03.2026 Вт
2 мин
Что стало причиной подготовки к такому решению?
aimg Константин Широкун
"Ситуация очень сложная": Молдова на грани ЧС в энергетике из-за атаки России на Украину Фото: Молдова может ввести чрезвычайное положение в энергетике (Getty Images)

Молдова на фоне массированных ударов РФ по энергосистеме уже сегодня, 24 марта, может ввести чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Александру Мунтяну.

"Ночные удары привели к отключению основной линии электропередач, которая обеспечивает Молдову электроэнергией - линии Вулканешты - Исакча. Было задействовано четыре линии межсоединения с Румынией, однако ситуация остается сложной", - отметил Мунтяну.

По его словам, Россия несет за это единоличную ответственность. Он также подчеркнул, что правительство Молдовы должно действовать оперативно и ответственно.

"Сегодня в 13:00 я созвал заседание правительства, и мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней. Это не мера паники, а мера ответственности. Это необходимый шаг, чтобы действовать быстро, скоординировано и в пользу людей", - добавил он.

Он также отметил, что во второй половине дня отправится в парламент вместе с министрами и ответственными за управление ситуацией, чтобы предоставить все аргументы и необходимые меры, а также запросить поддержку депутатов.

"Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для смягчения последствий кризиса", - подытожил Мунтяну.

Президент Молдовы Майя Санду назвала удары по энергетике военным преступлением РФ.

"Удары России по гражданской энергетической инфраструктуре в Украине - это военное преступление и нападение на всех нас. Ночные удары разорвали ключевую энергетическую связь Молдовы с Европой", - отметила Санду.

По ее словам, альтернативные маршруты существуют, но ситуация остается нестабильной, Россия несет за это полную ответственность.

Возле ЛЭП зафиксированы дроны

Отмечается, что в непосредственной близости от поврежденной инфраструктуры ЛЭП были обнаружены сбитые дроны. Это требует ограничения доступа для технических команд и проведения работ по разминированию для безопасного выполнения необходимых работ.

Что предшествовало

Напомним, вечером 23 марта из-за ударов России по Украине отключилась трансграничная линия электропередач, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии. Ситуация остается нестабильной.

Также в конце января в Молдове произошел частичный блэкаут из-за обстрелов России.тогда на линии 400 кВ "Исакча - Вулканешты - МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что спровоцировало аварийный сбой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Молдова Вторжение России в Украину
Новости
