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Молдова погасила борги за газ перед "Газпромом"

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Кишинів, П'ятниця 26 листопада 2021 16:08
Молдова погасила борги за газ перед "Газпромом" Фото: "Газпром" отримав гроші за поставлений до Молдови газ (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Молдова погасила борги за газ перед російською компанією "Газпром". На цьому тижні він погрожував припинити постачання через заборгованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Молдовагаза".

"АТ "Молдовагаз" перерахувало ПАТ "Газпром" оплату за природний газ, спожитий в жовтні і першій половині листопада поточного року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку тижня "Газпром" висунув ультиматум Молдові і пригрозив зупинити постачання газу протягом двох діб, оскільки Кишинів затягнув з оплатою.

Справа в тому, що утворився борг у розмірі 74 млн доларів за спожитий у жовтні газ і за передоплату за листопад. Напередодні стало відомо, що "Газпром" погодився на відстрочку до п'ятниці.

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