Молдова стала первой страной, которая подписала соглашение по безопасности с ЕС, - Боррель

Молдова во вторник, 21 мая, подписала соглашение по безопасности с Европейским союзом, став первой страной, заключившей подобный договор с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, соглашение позволит вместе "противостоять общим вызовам в сфере безопасности, сделать взаимодействие более эффективным и исследовать новые сферы сотрудничества".

"Молдова стала первой страной, которая подписала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны. Это партнерство повысит устойчивость страны", - написал Боррель.

Вступление Молдовы в ЕС

Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

24 декабря президент Мая Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы.

Недавно парламент Молдовы утвердил дату референдума по вступлению страны в Европейский союз. Он состоится 20 октября 2024 года.

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