Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС, - Боррель

Молдова у вівторок, 21 травня, підписала безпекову угоду з Європейським союзом, ставши першою країною, яка уклала подібний договір з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.