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Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС, - Боррель

Вівторок 21 травня 2024 17:31
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Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС, - Боррель Фото: прем'єр-міністр Молдова Дорін Речан та високий представник ЄС Жозеп Боррель (x.com/JosepBorrellF)
Автор: Тетяна Степанова

Молдова у вівторок, 21 травня, підписала безпекову угоду з Європейським союзом, ставши першою країною, яка уклала подібний договір з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Молдова стала першою країною, яка підписала угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони. Це партнерство підвищить стійкість країни", - написав Боррель.

За його словами, угода дозволить разом "протистояти спільним викликам у сфері безпеки, зробити взаємодію більш ефективною та дослідити нові сфери співробітництва".

Вступ Молдови до ЄС

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

24 грудня президент Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори.

Нещодавно парламент Молдови затвердив дату референдуму щодо вступу країни до Європейського союзу. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року.

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