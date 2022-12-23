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Молдова упростила правила въезда для украинцев

Фото: Молдова упростила правила въезда для украинцев (facebook.com border.gov.md)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 декабря, правительство Молдовы приняло решение об упрощенном въезде для украинцев, которые едут в Молдову из Румынии или летят самолетом в Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Въезжая в Молдову или прилетая в аэропорт Кишинев, теперь при себе стоит иметь только

Ранее такие правила распространялись только на въезд через украинско-молдавскую границу.

Напомним, что НАТО и другие партнеры Молдовы усилят оборонную помощь для нее из-за попыток России дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее мы писали о том, что президент Молдовы Майя Санду заявила, что, воюя с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову.

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МолдоваГраница с Украиной