Молдова спростила правила в’їзду для українців

Сьогодні, 23 грудня, уряд Молдови ухвалив рішення про спрощений в'їзд для українців, які їдуть до Молдови з Румунії або летять літаком до Кишинева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
В'їжджаючи до Молдови або прилітаючи до аеропорту Кишинів, тепер при собі варто мати лише
Раніше такі правила поширювались лише на в'їзд через українсько-молдовський кордон.
Нагадаємо, що НАТО та інші партнери Молдови посилять оборонну допомогу для неї через спроби Росії дестабілізувати ситуацію у країні.
Раніше ми писали про те, що президент Молдови Майя Санду заявила, що воюючи з Росією, Україна захищає не лише власну свободу, але й Молдову.
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