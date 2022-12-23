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Молдова спростила правила в’їзду для українців

Фото: Молдова спростила правила в’їзду для українців (facebook.com border.gov.md)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 грудня, уряд Молдови ухвалив рішення про спрощений в'їзд для українців, які їдуть до Молдови з Румунії або летять літаком до Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

В'їжджаючи до Молдови або прилітаючи до аеропорту Кишинів, тепер при собі варто мати лише

Раніше такі правила поширювались лише на в'їзд через українсько-молдовський кордон.

Нагадаємо, що НАТО та інші партнери Молдови посилять оборонну допомогу для неї через спроби Росії дестабілізувати ситуацію у країні.

Раніше ми писали про те, що президент Молдови Майя Санду заявила, що воюючи з Росією, Україна захищає не лише власну свободу, але й Молдову.

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