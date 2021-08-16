ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Молдова сьогодні змінює правила в'їзду: що треба знати

Новость на русском →
Кишинів, Понеділок 16 серпня 2021 09:53
Молдова сьогодні змінює правила в'їзду: що треба знати Фото: Молдова сьогодні змінює правила в'їзду (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 серпня у Молдові набирають чинності нові правила в'їзду. Тепер для перетину кордону необхідно пред'явити COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесення коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

Так, для перетину кордону Молдови можна надати один з наступних документів:

  • сертифікат про повну вакцинацію;
  • ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 до в'їзду в країну;
  • антиген-тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин;
  • довідку про перенесений COVID за останні півроку (починаючи з 15 дня після одужання), або тест на антитіла, який діє протягом 90 днів.

Зазначено, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію. Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання і громадян, які приїжджають на лікування.

Крім цього, після 7 днів самоізоляції можна здати ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19 і, якщо він негативний, то завершити карантин.

Вказано, що з 16 серпня в аеропорт Кишинева будуть пускати тільки мандрівників, проводжаючих до будівлі пускати не будуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Карантин Коронавірус
NEWS
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
Якщо вибори будуть на цьому тижні: які партії пройдуть в Раду
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі