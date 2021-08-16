Молдова сьогодні змінює правила в'їзду: що треба знати

Сьогодні, 16 серпня у Молдові набирають чинності нові правила в'їзду. Тепер для перетину кордону необхідно пред'явити COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесення коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Newsmaker.

Так, для перетину кордону Молдови можна надати один з наступних документів:

сертифікат про повну вакцинацію;

ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 до в'їзду в країну;

антиген-тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин;

довідку про перенесений COVID за останні півроку (починаючи з 15 дня після одужання), або тест на антитіла, який діє протягом 90 днів.

Зазначено, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію. Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання і громадян, які приїжджають на лікування.

Крім цього, після 7 днів самоізоляції можна здати ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19 і, якщо він негативний, то завершити карантин.

Вказано, що з 16 серпня в аеропорт Кишинева будуть пускати тільки мандрівників, проводжаючих до будівлі пускати не будуть.