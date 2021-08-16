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Молдова сегодня меняет правила въезда: что нужно знать

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Кишинев, Понедельник 16 августа 2021 09:53
Молдова сегодня меняет правила въезда: что нужно знать Фото: Молдова сегодня меняет правила въезда (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 августа в Молдове вступают в силу новые правила въезда. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справку о переносе коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Так, для пересечения границы Молдовы можно предоставить один из следующих документов:

  • сертификат о полной вакцинации;
  • ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 до въезда в страну;
  • антиген-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов;
  • справку о перенесенном COVID за последние полгода (начиная с 15 дня после выздоровления), или тест на антитела, который действует в течение 90 дней.

Указано, что тем, у кого нет этих документов, придется пройти 14-дневную самоизоляцию. Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу и граждан, приезжающих на лечение.

Кроме этого, после 7 дней самоизоляции можно сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, то выйти из карантина.

Указано, что с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников, провожающих к зданию пускать не будут.

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