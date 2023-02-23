Молдова разработала сценарии по защите аэропорта перед российской угрозой

Он отметил, что после феноменального по скорости наступления армии РФ в начале боевых действий, власти "задались вопросом, как это повлияет на Молдову".

"И до войны наши институты брали в расчет сценарии, которые предусматривали не только управление потоками беженцев, но и то, что Молдова станет жертвой враждебных действий, необязательно военных, возможно, гибридных", – заявил он.

Дипломат подчеркнул, что год назад этот факт осознавался, и молдавские службы готовились к рискам, в том числе тем, что касается аэропорта.

"Существуют стандартные варианты защиты аэропорта. Его функциональность зависит от взлетно-посадочной полосы и приема самолетов. Через уничтожение или блокирование полосы можно… Я не буду вдаваться в детали, потому что существуют десятки мер по защите аэропорта. Они были предусмотрены нашими структурами: СИБ, Министерством обороны", – заверил Попеску.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.