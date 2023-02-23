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Молдова розробила сценарії захисту аеропорту перед російською загрозою

Фото: міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску (flickr.com/nato)
Автор: Артур Родивилов

Ще до початку війни в Україні молдавська влада розробила сценарії захисту Міжнародного аеропорту в Кишиневі у разі нападу.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point.

Він зазначив, що після феноменального за швидкістю наступу армії РФ на початку бойових дій, влада "поставила питання, як це вплине на Молдову".

"І до війни наші інститути брали до уваги сценарії, які передбачали не лише управління потоками біженців, а й те, що Молдова стане жертвою ворожих дій, необов'язково військових, можливо, гібридних", – заявив він.

Дипломат наголосив, що рік тому цей факт усвідомлювався, і молдавські служби готувалися до ризиків, у тому числі щодо аеропорту.

"Існують стандартні варіанти захисту аеропорту. Його функціональність залежить від злітно-посадкової смуги та зустрічі літаків. Через знищення або блокування смуги можна… Я не вдаватимуся до деталей, тому що існують десятки заходів щодо захисту аеропорту. Вони були передбачені нашими структурами: СІБ, Міністерством оборони", – запевнив Попеску.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що громадяни Молдови виявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Травня Санду заявила, що Росія хоче за допомогою людей з військовим вишколом та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

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Молдова