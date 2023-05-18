Молдова вместе с США подписали соглашение об "открытом небе"

Представители Молдовы и США в четверг, 18 мая, подписали Соглашение об "открытом небе" для воздушного транспорта. Это первое двустороннее соглашение о воздушном пространстве между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Соглашение было подписано министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилией Дабиж и заместителем государственного секретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма в Кишиневе

Документом предусмотрена неограниченная емкость и частота полетов, права на открытые маршруты, либеральный режим чартерных перевозок и возможности открытого код-шеринга.

"Договор с Молдовой расширит наше прочное экономическое и коммерческое партнерство, будет способствовать развитию межчеловеческих связей и создаст новые возможности для авиакомпаний, туристических компаний и клиентов", - заявили в Госдепе США.