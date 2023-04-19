Вступление Молдовы в ЕС: Кишинев сегодня направит в Брюссель первый отчет о прогрессе

Сегодня, 19 апреля, Молдова направит в Брюссель свой первый отчет о прогрессе по вступлению в ЕС.

"Сегодня впервые наша страна представляет и направляет в Брюссель наш первый отчет, наш первый вклад в отчет о расширении Европейского Союза, отчет, который будет разработан и написан Европейской комиссией до октября. В документе очень подробно объясняется, какой уровень нашей адаптации и прогресс в нашем процессе вступления в ЕС в каждой сфере", - сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он пояснил, что в документе, который содержит около тысячи страниц, объясняется прогресс, достигнутый Молдовой в процессе вступления в Европейский Союз.

Попеску отметил, что главной целью правительства в Кишиневе является вступление Молдовы в ЕС. Министр заверил, что Республика Молдова может начать переговоры о вступлении уже в этом году, несмотря на то, что стране еще предстоит выполнить много работы для выполнения рекомендаций, сформулированных Европейской комиссией, особенно в сфере юстиции.

"Нашего прогресса достаточно, чтобы, по нашему мнению, ЕС принял нас на следующем этапе вступления... Следующие месяцы нас не волнуют. У нас есть много работы, и мы знаем, что имеем поддержку всех стран ЕС. Мы не одиноки на пути вступления Республики Молдова в ЕС", - подытожил Попеску.

Напомним, 23 июня Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Для начала фактических переговоров о вступлении в ЕС Республика Молдова должна выполнить девять рекомендаций Европейской комиссии. Целевыми сферами являются: правосудие, борьба с коррупцией и организованной преступностью, деолигархизация, реформа государственного управления и государственных услуг, управление государственными финансами, усиление роли гражданского общества в процессах принятия решений и защиты прав человека.

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