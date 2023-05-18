Молдова разом із США підписали угоду про "відкрите небо"
Представники Молдови і США в четвер, 18 травня, підписали Угоду про "відкрите небо" для повітряного транспорту. Це перша двостороння угода щодо повітряного простору між країнами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Державний департамент США.
Угоду було підписано міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілією Дабіж та заступником державного секретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма у Кишиневі
Документом передбачено необмежену ємність і частоту польотів, права на відкриті маршрути, ліберальний режим чартерних перевезень та можливості відкритого код-шерингу.
"Договір із Молдовою розширить наше міцне економічне та комерційне партнерство, сприятиме розвитку міжлюдських зв'язків та створить нові можливості для авіакомпаній, туристичних компаній та клієнтів", - заявили в Держдепі США.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року.
Також раніше ми писали, що 19 квітня Молдова надіслала до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу в ЄС.
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