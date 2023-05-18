ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Молдова разом із США підписали угоду про "відкрите небо"

Новость на русском →
США, Четвер 18 травня 2023 23:09
Молдова разом із США підписали угоду про "відкрите небо" Фото: Молдова разом із США підписали угоду про "відкрите небо" (pixabay_com)
Автор: Наталія Кава

Представники Молдови і США в четвер, 18 травня, підписали Угоду про "відкрите небо" для повітряного транспорту. Це перша двостороння угода щодо повітряного простору між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Державний департамент США.

Угоду було підписано міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілією Дабіж та заступником державного секретаря США з питань управління та ресурсів Річард Верма у Кишиневі

Документом передбачено необмежену ємність і частоту польотів, права на відкриті маршрути, ліберальний режим чартерних перевезень та можливості відкритого код-шерингу.

"Договір із Молдовою розширить наше міцне економічне та комерційне партнерство, сприятиме розвитку міжлюдських зв'язків та створить нові можливості для авіакомпаній, туристичних компаній та клієнтів", - заявили в Держдепі США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року.

Також раніше ми писали, що 19 квітня Молдова надіслала до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Сполучені Штати Америки
NEWS
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу