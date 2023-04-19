Европарламент призвал начать переговоры о членстве Молдовы в ЕС в этом году
Европарламент принял резолюцию с призывом начать переговоры о членстве Молдовы в Евросоюзе уже в этом году. Но есть условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
В документе, который утвердили евродепутаты, сказано, что Молдова продолжает сталкиваться с российским давлением и попытками Кремля дестабилизировать проевропейское правительство страны.
При этом Европарламент подтверждает поддержку членства Молдовы в Евросоюзе и признает прогресс правительства в вопросе реформ.
"Они (евродепутаты - ред.) призывают начать переговоры о присоединении к ЕС к концу 2023 года, если Молдова выполнит девять шагов, определенных Европейской комиссией, необходимых для начала переговоров", - сказано в резолюции.
Также в документе содержится призыв к ЕС и государствам-членам блока немедленно ввести санкции против тех, кто замешан в попытках дестабилизации Молдовы. В частности, это молдавский олигарх и глава пророссийской партии Илан Шор и бывший депутат Владимир Плахотонюк. Их также призвали экстрадировать в Молдову в случае задержания.
"За" принятие резолюции проголосовали 555 депутатов, "против" - 49, воздержались - 26.
Напомним, ранее президент Евросовета Шарль Мишель заявлял, что начало переговоров о членстве Молдовы и Украины в ЕС могут рассмотреть на декабрьском саммите.
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