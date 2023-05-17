Молдова присоединилась к еще одному пакету санкций ЕС против России

В этом году Молдова присоединилась к еще одному пакету санкций против РФ. Речь идет об ограничениях против определенных людей из разных стран, вовлеченных в процессы, нарушающие права человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску , которое приводит NewsMaker.

"Для Евросоюза очень важно то, что и новые члены, и будущие члены принимают участие в этом совместном усилии по защите Европы от других агрессивных игроков, а также по продвижению европейских интересов", - говорится в заявлении.

Попеску объяснил, что у ЕС есть 38 санкционных пакетов. По его словам, Молдова присоединилась к 21 из них, к 7 ее не приглашалось присоединяться, и в результате оставалось 10 санкционных пакетов.

"И вот в этом году, в марте, мы присоединились к одному из этих режимов, то есть из 10 осталось девять. Этот санкционный пакет был введен Евросоюзом против определенных людей из разных стран, вовлеченных в процессы, нарушающие права человека. В этом списка есть и граждане России, и граждане других стран", - пояснил министр.

Он добавил, что в этот список входят российские госслужащие, но против первых лиц РФ ограничения Молдова не вводила. Страна будет постепенно присоединяться к оставшимся 9 пакетам санкций против РФ.