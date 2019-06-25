Молдова попросить допомоги у ФБР у справі Плахотнюка

Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе закликав співпрацювати міжнародні слідчі органи щодо розслідування у справі екс-лідера Демократичної партії Молдови Владислава Плахотнюка. Про це повідомляє Noi.md.

Повідомляється, що матеріали про шахрайство та незаконне отримання грошей через молдовські банки будуть перевірені у ФБР США.

"Я вважаю обов'язковим публічно заявити, що вина не може бути знята тільки відставкою незалежно від того, як звуть підозрюваного у великій корупції", - заявив Андрій Нестасе.

Нагадаємо, раніше Плахотнюк пішов з посади голови Демократичної партії.

Відзначимо, 14 червня після відставки уряду Павла Філіпа в аеропорту Кишинева були помічені літаки для представників Демократичної партії Молдови. На одному з них покинув країну і Влад Плахотнюк, щоб нібито провідати свою родину. При цьому не уточнюється, куди саме вилетів олігарх.

Як повідомляло, РБК-Україна, веніціанська комісія піддала критиці рішення Конституційного суду Молдови щодо розпуску парламенту 9 червня.