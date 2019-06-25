Молдова попросит помощи у ФБР по делу Плахотнюка

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе призвал сотрудничать международные следственные органы в расследовании по делу экс-лидера Демократической партии Молдовы Владислава Плахотнюка. Об этом сообщает Noi.md.

Сообщается, что материалы о мошенничестве и незаконном получении денег через молдавские банки будут проверены в ФБР США.

"Я считаю обязательным публично заявить, что вина не может быть снята только отставкой независимо от того, как зовут подозреваемого в большой коррупции", - заявил Андрей Нэстасе.

Напомним, ранее Плахотнюк ушел с поста председателя Демократической партии.

Отметим, 14 июня после отставки правительства Павла Филипа в аэропорту Кишинева были замечены самолеты для представителей Демократической партии Молдовы. На одном из них покинул страну и Влад Плахотнюк, чтобы якобы проведать свою семью. При этом не уточняется, куда именно вылетел олигарх.

Как сообщало, РБК-Украина, Венецианская комиссия подвергла критике решение Конституционного суда Молдовы о роспуске парламента 9 июня.