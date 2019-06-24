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Плахотнюк покинув пост глави Демократичної партії Молдови

Новини » В світі    24.06.2019 - 10:31
Плахотнюк покинув пост глави Демократичної партії Молдови
Фото: Влад Плахотнюк (wikipedia.org)

Демократична партія пішла в опозицію

Олігарх Влад Плахотнюк вирішив покинути пост голови Демократичної партії Молдови. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Плахотнюк, в останні дні він розмірковував про стан Демократичної партії і про те, що він повинен зробити, щоб ця партія могла як можна більш активно і професійно розвиватися в опозиції.

Він заявив, що Демократична партія "здійснила мирну передачу влади, підтримуючи порядок і рівновагу в країні".

"Незважаючи на цей конструктивний підхід, Демократична партія зараз перебуває під величезним тиском, тому що деякі не досягли своєї мети. Вони хочуть боротися зі мною, але вони роблять це з партією", - повідомив він.

Плахотнюк покинув пост глави Демократичної партії Молдови

Нагадаємо, в червні в Молдові була сформована нова коаліція в парламенті Молдови і новий уряд країни, який очолила Майя Санду.

Відзначимо, 14 червня після відставки уряду Павла Філіпа в аеропорту Кишинева були помічені п'ять літаків для представників Демократичної партії Молдови. Причому, два з них прилетіли з Туреччини, ще один - з Києва. На одному з них покинув країну і Влад Плахотнюк, щоб нібито провідати свою родину. При цьому не уточнюється, куди саме вилетів олігарх.

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