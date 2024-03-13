Молдова пообещала "всю возможную" помощь Украине в ее противостоянии агрессии РФ

"Очень благодарен гражданам Украины от имени всего населения Молдовы за тот мир и стабильность, который мы имеем в Молдове. И мы будем продолжать оказывать всю возможную помощь, несмотря на наши скромные ресурсы", - сказал Попшой.

В частности, он пообещал поддержку украинцам, которые нашли защиту в Молдове.

Министр подчеркнул, что у граждан Молдовы сегодня есть мир, несмотря на все прокси-усилия Кремля дестабилизировать ситуацию в республике и помешать ей на пути в Евросоюз.

Он еще раз подтвердил, что Молдова осуждает незаконную вооруженную агрессию против Украины.

Попшой также заявил, что его страна поддерживает формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским, а также другие международные инициативы, направленные на прекращение агрессии России.

"Я хочу отметить поддержку Республики Молдова осуждения военных преступлений", - сказал глава МИД.