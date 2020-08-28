Молдова відкрила кордони та скасувала самоізоляцію, але не для українців

Молдова вирішила відкрити кордони для іноземців та скасувала для них обов'язкову самоізоляцію з 31 серпня. Однак цей дозвіл поширюється лише на громадян країн, у яких сприятлива епідемічна ситуація.

Про це повідомляє молдовське агентство Newsmaker.

Потрапити до Молдови та не проходити 14-денну самоізоляцію зможуть іноземці, які приїхали з країн, де зареєстровано менш як 50 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. Громадяни Молдови, які приїдуть з цих країн, теж звільняються від самоізоляції.

Як і раніше в'їзд на територію Молдови заборонено іноземцям з країн червоної зони, до якої потрапила й Україна. Також до червоної зони потрапили Сполучені Штати Америки, Іспанія, Ізраїль, Франція та ще 50 країн.

Заборона не поширюється на родичів громадян Молдови, іноземців з довготривалою візою чи посвідкою на проживання, іноземних студентів та викладачів, представників дипломатичних місій та транзитних пасажирів.

Виключення також складають іноземці, що прибули в Молдову по роботі, що підтверджує робоча віза, посвідка на проживання чи інший документ.

Нагадаємо, Угорщина закрила кордони для іноземців для стримування поширення коронавірусу в країні.

Крім того, заборонити польоти з майже півсотні країн вирішила влада Польщі.