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Угорщина закриває кордони для іноземців

Будапешт, П'ятниця 28 серпня 2020 19:50
Угорщина закриває кордони для іноземців
Фото: Будапешт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Угорщини прийняв рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня. Такі заходи будуть вжиті для стримування поширення COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Також громадяни країни, які повертаються з-за кордону, будуть поміщені на двотижневий карантин, однак вони його можуть уникнути, якщо нададуть два негативних тестів на коронавірус.

Крім того, виключення для в'їзду в країну зроблять для військових конвоїв та гуманітарного транзиту, а також для ділових чи дипломатичних поїздок.

В останні дні в Угорщині реєструють все більше нових заражень. У п'ятницю повідомлялося про 132 нових випадків зараження, в четвер - 91, днем раніше - 73. Показник за минулу добу став найвищим для Угорщини з піку пандемії.

У загальній складності в Угорщині зареєстровано 5,5 тисячі випадків COVID-19, близько 600 осіб померли згодом зараження інфекцією.

Нагадаємо, Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців до 1 жовтня.

Крім того, уряд України прийняв рішення про заборону на в'їзд для іноземців з 28 серпня до 28 вересня.

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