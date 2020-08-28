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Молдова открыла границы и отменила самоизоляцию, но не для украинцев

Автор: Дмитрий Левицкий

Молдова решила открыть границы для иностранцев и отменила для них обязательную самоизоляцию с 31 августа. Однако это разрешение распространяется только на граждан тех стран, в которых благоприятная эпидемическая ситуация.

Об этом сообщает молдавское агентство Newsmaker.

Попасть в Молдову и не проходить 14-дневную самоизоляцию смогут иностранцы, приехавшие из стран, где зарегистрировано менее 50 случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Граждане Молдовы, приехавшие из этих стран, тоже освобождаются от самоизоляции.

Как и раньше въезд на территорию Молдовы запрещен иностранцам из стран красной зоны, в которую попала и Украина. Также в красную зону попали Соединенные Штаты Америки, Испания, Израиль, Франция и еще 50 стран.

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Запрет не распространяется на родственников граждан Молдовы, иностранцев с долгосрочной визой или видом на жительство, иностранных студентов и преподавателей, представителей дипломатических миссий и транзитных пассажиров.

Исключение также составляют иностранцы, прибывшие в Молдову по работе, что подтверждает рабочая виза, вид на жительство или иной документ.

Напомним, Венгрия закрыла границы для иностранцев для сдерживания распространения коронавируса в стране.

Кроме того, запретить полеты из почти полусотни стран решили власти Польши.

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