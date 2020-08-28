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Польща заборонить польоти з 46 країн, України в списку немає

П'ятниця 28 серпня 2020 10:56
Польща заборонить польоти з 46 країн, України в списку немає
Фото: люди в аеропорту (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Польща заборонить польоти з 46 країн, однак України немає у цьому списку. Проєкт постанови про заборону польотів з'явився в переліку законодавчих актів уряду в четвер увечері.

Про це повідомляє TVN24.

Таким чином, нові правила набудуть чинності з 2 вересня. У проєкті постанови, розробленому Міністерством інфраструктури, не розглядається питання про карантин для осіб, які повертаються із заборонених країн. За введення таких положень несе відповідальність Міністерство охорони здоров'я.

Проєкт постанови передбачає, що заборона на польоти не буде стосуватися літаків, які працюють на замовлення або за згодою прем'єр-міністра. Заборона не буде застосовуватися і до військових польотів.

Нагадаємо, уряд Польщі планує змінити правила карантину та самоізоляції.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Польща відновила авіасполучення з Україною.

Крім того, у Польщі послабили карантинні заходи.

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