Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Молдова окончательно вышла из СНГ: парламент принял историческое решение

17:13 02.04.2026 Чт
2 мин
Кишинев будет экономить 3,1 млн леев благодаря этому шагу
aimg Екатерина Коваль
Фото: парламент Молдовы (Getty Images)

Парламент Молдовы принял окончательное решение о выходе из уставных органов Содружества Независимых Государств.

Депутаты денонсировали Соглашение о создании СНГ, протокол к нему и Устав организации.

Почему Молдова решила выйти

Инициатором денонсации выступило Министерство иностранных дел. В ведомстве аргументировали: базовые принципы СНГ - взаимное признание территориальной целостности и нерушимость границ - больше не соблюдаются.

Россия, которая является членом Содружества, ведет войну против Украины, ранее совершила агрессию против Грузии и незаконно размещает войска на территории Молдовы (в Приднестровском регионе). Это, по мнению Кишинева, делает дальнейшее пребывание в организации невозможным.

Экономия и евроинтеграция

После денонсации государственный бюджет Молдовы ежегодно будет экономить около 3,1 млн леев - именно столько страна платила в бюджет СНГ.

Выход из организации является также "естественным и неизбежным шагом" на пути к вступлению в Европейский Союз, отметили в МИД.

Что будет дальше

Даже после выхода из уставных органов Молдова продолжит сотрудничество с отдельными странами-членами СНГ на двусторонних и многосторонних платформах. Страна останется участницей ряда соглашений в рамках Содружества, в частности в торгово-экономической и социальной сферах.

До этого решения Молдова уже денонсировала около 70 соглашений в рамках СНГ в процессе постепенного согласования национального законодательства со стандартами ЕС.

Напомним, в марте Молдова неоднократно сталкивалась с последствиями российско-украинской войны.

16 марта после удара РФ по Днестровской ГЭС в стране объявили экологическую тревогу - существовала угроза водоснабжению для миллиона граждан.

На следующий день на юге Молдовы, в селе Тудора, упал российский дрон "Шахед" со взрывчаткой.

Президент страны Майя Санду 23 марта заявила, что Молдова готова стать частью "коалиции решительных" для поддержки Украины.

