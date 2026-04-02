Молдова окончательно вышла из СНГ: парламент принял историческое решение

Парламент Молдовы принял окончательное решение о выходе из уставных органов Содружества Независимых Государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента страны.
Депутаты денонсировали Соглашение о создании СНГ, протокол к нему и Устав организации.
Инициатором денонсации выступило Министерство иностранных дел. В ведомстве аргументировали: базовые принципы СНГ - взаимное признание территориальной целостности и нерушимость границ - больше не соблюдаются.
Россия, которая является членом Содружества, ведет войну против Украины, ранее совершила агрессию против Грузии и незаконно размещает войска на территории Молдовы (в Приднестровском регионе). Это, по мнению Кишинева, делает дальнейшее пребывание в организации невозможным.
После денонсации государственный бюджет Молдовы ежегодно будет экономить около 3,1 млн леев - именно столько страна платила в бюджет СНГ.
Выход из организации является также "естественным и неизбежным шагом" на пути к вступлению в Европейский Союз, отметили в МИД.
Даже после выхода из уставных органов Молдова продолжит сотрудничество с отдельными странами-членами СНГ на двусторонних и многосторонних платформах. Страна останется участницей ряда соглашений в рамках Содружества, в частности в торгово-экономической и социальной сферах.
До этого решения Молдова уже денонсировала около 70 соглашений в рамках СНГ в процессе постепенного согласования национального законодательства со стандартами ЕС.
Напомним, в марте Молдова неоднократно сталкивалась с последствиями российско-украинской войны.
16 марта после удара РФ по Днестровской ГЭС в стране объявили экологическую тревогу - существовала угроза водоснабжению для миллиона граждан.
На следующий день на юге Молдовы, в селе Тудора, упал российский дрон "Шахед" со взрывчаткой.
Президент страны Майя Санду 23 марта заявила, что Молдова готова стать частью "коалиции решительных" для поддержки Украины.