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Румыния взорвет скалу, чтобы спасти свою АЭС

13:01 03.08.2026 Пн
1 мин
Власть идет на экстренные шаги из-за катастрофического обмеления Дуная
aimg Елена Чупровская
Румыния взорвет скалу, чтобы спасти свою АЭС Фото: власти Румынии идут на экстренные шаги из-за засухи на Дунае (Getty Images)
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В Румынии военные готовятся взорвать скалу на Дунае, чтобы сохранить в рабочем состоянии атомный реактор. Причина - катастрофическое обмеление реки из-за засухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Digi24.

Что известно о подрыве скалы

Румынская армия готовится взорвать скалу на реке Дунай, чтобы изменить поток воды и сохранить в рабочем состоянии один из реакторов атомной электростанции.

Военные уже провели два подрыва. Заместитель командующего Военно-морскими силами Румынии Марсель Некулае рассказал, что сначала этого должно было хватить, однако скала оказалась более жесткой, чем ожидалось.

К операции привлекли более 100 военных. Каждый заряд будет мощным – его используют, чтобы перенаправить поток рукава Бала в рукав Старого Дуная.

В Европе продолжалась сильная засуха, из-за которой на Дунае зафиксировали историческое обмеление.

Низкий уровень воды уже оказал влияние на транспорт, туризм, промышленность и энергетику нескольких европейских стран.

Ранее сообщалось, что из-за обмеления Дуная в Венгрии могут остановить единственную в стране атомную электростанцию. Власти предупреждали, что низкий уровень воды в реке угрожает работе станции.

Позже премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о чрезвычайной ситуации и предупредил, что ближайшие пять дней могут стать критическими для энергосистемы страны.

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