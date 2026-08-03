Румыния взорвет скалу, чтобы спасти свою АЭС
В Румынии военные готовятся взорвать скалу на Дунае, чтобы сохранить в рабочем состоянии атомный реактор. Причина - катастрофическое обмеление реки из-за засухи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Digi24.
Что известно о подрыве скалы
Румынская армия готовится взорвать скалу на реке Дунай, чтобы изменить поток воды и сохранить в рабочем состоянии один из реакторов атомной электростанции.
Военные уже провели два подрыва. Заместитель командующего Военно-морскими силами Румынии Марсель Некулае рассказал, что сначала этого должно было хватить, однако скала оказалась более жесткой, чем ожидалось.
К операции привлекли более 100 военных. Каждый заряд будет мощным – его используют, чтобы перенаправить поток рукава Бала в рукав Старого Дуная.
В Европе продолжалась сильная засуха, из-за которой на Дунае зафиксировали историческое обмеление.
Низкий уровень воды уже оказал влияние на транспорт, туризм, промышленность и энергетику нескольких европейских стран.
Ранее сообщалось, что из-за обмеления Дуная в Венгрии могут остановить единственную в стране атомную электростанцию. Власти предупреждали, что низкий уровень воды в реке угрожает работе станции.
Позже премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о чрезвычайной ситуации и предупредил, что ближайшие пять дней могут стать критическими для энергосистемы страны.