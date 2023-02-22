Молдова готова к полному спектру угроз со стороны России, - глава МИД

"Конечно, у нас ограниченные средства, но в то же время мы не одиноки в этом", - заявил он.

По словам Попеску, успех Украины на поле боя уменьшил возможность захвата Приднестровья.

"Мы не думаем, что Молдова находится в состоянии военной угрозы, пока Украина сопротивляется и держит линию фронта подальше от нас", - заявил он.

При этом он добавил, что после вторжения РФ в Украину правительство Молдовы было постоянно настороже по отношению к угрозам, включая угрозы взрывов и кибератак.

"В последний год риски и угрозы были значительно выше, чем раньше", - заявил министр.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.